Anahi comemora a formatura do filho caçula

Rio - Anahí comemorou nesta quinta-feira (15) o aniversário do filho caçula, Emiliano, que apareceu nas redes sociais da cantora vestindo uma beca azul. A famosa fez questão de compartilhar os registros ao lado do pequeno, que recebeu muitos beijos da mamãe.

O menino é irmão de Manuel, de 6 anos, que também é fruto do casamento de Anahí com Manuel Velasco Coello. O governador do Estado de Chiapas, no México, está casado com a atriz desde 2015, quando oficializaram o matrimônio após três anos juntos.

A artista volta aos palcos neste ano, ao lado dos colegas do grupo RBD, que conta com Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann e Christian Chávez, com shows a partir de agosto. A primeira apresentação está marcada no Texas, nos Estados Unidos. Em novembro, o grupo desembarca no Brasil, para cumprir a agenda da turnê no país.