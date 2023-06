Juliette e Anitta se divertem em voo para a Europa: 'Essa viagem tá muito boa'

Rio - Depois de curtirem as praias da Croácaia ao lado de Jade Picon , Juliette e Anitta se divertiram em uma viagem de avião pela Europa. A vencedora do 'BBB 21' apareceu nos stories desta quinta (15) zoando com a amiga e imitando os trejeitos da "Girl from Rio".

"O novo 'hobby' da Juliette é ficar me imitando", contou Anitta em seu perfil. Juliette explicou que só tinha começado a brincadeira porque a amiga também a imitava. A paraibana, então, começou a xingar e gesticular como a cantora. "P*rra garota, eu te falei c*r*lho, não bota a p*rra dessa música. Teimosa. P*rra, c*r*lhho, Juliette, não enche garota. Vai se f*der."

As duas riram enquanto Juliette zoava do jeito da amiga: "Depois ela fala na cabeça dela e acha que a gente entendeu. E ainda fecha os olhinhos", contou. O vídeo ganhou atenção nas redes vizinhas e fãs se divertiram com a interação das famosas. "Juliette imitando a Anitta foi que eu pedi pra hoje. Muito bom!" elogiou uma internauta. "Deve ser muito f*da participar desse grupo de amigos", comentou outro. "Achei que era dublagem kk", se divertiu um terceiro.