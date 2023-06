'Estou exausta', desabafa Viih Tube após passar madrugada cuidando da filha

Rio - Viih Tube usou o Instagram Stories na madrugada desta quinta-feira (15) para desabafar sobre o mal-estar sentido pela filha, Lua Di Felice, fruto do relacionamento com Eliezer. A influenciadora de 22 anos comentou que a bebê de 2 meses pode ter tido uma reação da vacina rotavírus.

"Estou há duas horas com a Lua chorando sem parar e soltando pum, agora já estamos achando que a vacina do rotavírus que está dando dor de barriga nela. Já foi todo tipo de massagem, posição, bolsinha morna, tudo. Agora no desespero, tentei outro remédio. Se Deus quiser vai passar, eu estou exausta, não estou raciocinando direito mais", disse.



"Já que é uma vacina com vírus enfraquecido direto nos bebês. Ela tá com muita dor de barriga, sinais de ânsia [de vômito] e ficou febril no segundo dia e acordou toda suada hoje. Eu sinceramente prefiro que seja isso pra passar logo, do que ser qualquer alergia, outra coisa", concluiu.