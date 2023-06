Após ser hospitalizada, Zilu Camargo marca presença no aniversário do neto

Zilu Godoi, de 65 anos, recebeu alta momentos após ser medicada em um hospital de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, e conseguiu comemorar o aniversário do neto, filho de Wanessa Camargo e Marcos Buaiz, em uma casa de festas na cidade. A empresária estava acompanhada do namorado, o empresário Antônio Casagrande.

Na festa, Zilu falou sobre seu estado de saúde e agradeceu o carinho dos fãs. "Obrigada para quem está torcendo por mim, orando... Estou é herpes- zóster. Esse vírus é muito complicado, mas graças a Deus estou aqui. Não precisei de internação, nem de nada. Preciso de tratamento e continuem orando por mim. É muito importante a torcida de vocês", disse. A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora e tem como sintomas bolhas, coceiras, feridas na pele e dor.

Na ocasião, a empresária também encontrou o ex-marido, Zezé di Camargo, e os dois conversaram um pouco. O momento foi compartilhado pelo o assessor de Zilu, Gui Artístico. O profissional, inclusive, posou ao lado do ex-casal para fotos e escreveu na legenda: "A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade".