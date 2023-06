Conheça o 'Tudum', evento que garante experiências imersivas com séries e filmes da Netflix

São Paulo - Os fãs de séries e filmes estão em polvorosa com o retorno presencial do "Tudum", evento para fãs realizado pela Netflix, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 16 e 18 de junho, das 12h às 21h. As atividades para o público em geral começam nesta sexta-feira, mas MEIA HORA participou, nesta quinta, de uma noite de spoilers e te conta o que esperar.

No Tudum, a Netflix apresenta trailers e novidades de suas obras, tudo isso com a participação dos principais astros da plataforma. A apresentação este ano ficará por conta de Maisa Silva, da série "De Volta aos 15", Chase Stokes, de "Outer Banks" e Maitreyi Ramakrishnan, de "Eu Nunca…". Também estão confirmadas as participações de nomes como Arnold Schwarzenegger, que divulga sua nova série, "FUBAR", Gal Gadot, do thriller de espionagem "Agente Stone", que estreará no Brasil em agosto, e Chris Hemsworth, de "Resgate 2", a aguardada sequência de "Resgate", que estreia nesta sexta.

Os ingressos, que são gratuitos, já estão esgotados, mas o fãs que conseguiram garantir a entrada no Parque do Ibirapuera vão poder se esbaldar nas ativações que promovem experiências imersivas, como colher laranjas no pomar da "Rainha Charlotte", passear na pista de patinação de "Stranger Things", encontrar um novo amor e dar match nas cabines de "Casamento às Cegas", tentar a sorte no jogo "Batatinha Frita 1, 2, 3", de "Round 6", conhecer o quarto e aprender a coreografia que conquistou os telespectadores de "Wandinha", dar muitos golpes de Karatê no estande de "Cobra Kai", tirar fotos na fachada do restaurante de "Emily in Paris", entrar numa plataforma e tirar foto com o elmo de "Sandman", e até gravar um mini clipe com o figurino de "Sintonia", entre muitas outras coisas. Ao final de cada experiência, o participante ganha brindes como bottons e cartazes dos filmes e séries.

Há também uma loja Tudum, onde os fãs poderão comprar itens como blusas de suas séries e filmes favoritos, além de um espaço chamado "Netflix Jogos", onde é possível jogar xadrez no tabuleiro de "O Gambito da Rainha" e também um jogo chamado "Stranger Things: Puzzle Tales". Este último também pode ser baixado pelo público em seus dispositivos.

São esperadas cerca de 18 mil pessoas nas ativações do Parque Ibirapuera e aproximadamente cinco mil no show Tudum, que acontecerá no Auditório do parque e que também já está com ingressos esgotados. No entanto, os fãs que não conseguiram ingresso não precisam lamentar. Uma live mundial será transmitida no sábado, 17, a partir das 17h30, diretamente do palco do Tudum para que ninguém fique de fora das novidades.

*A repórter viajou a São Paulo a convite da Netflix