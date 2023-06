Poliana Abritta aparece ao lado da mãe e choca web: 'Parecem irmãs!'

Rio - Poliana Abritta, de 47 anos, usou as redes sociais, na noite de quinta-feira, para celebrar o aniversário da mãe, Stela Abritta. No Instagram, a apresentadora do "Fantástico" publicou um clique das duas e surpreendeu os seguidores com a jovialidade da matriarca.

"Eu aprendi com ela a escolher ser feliz! Te amo, mãezinha. Feliz idade nova!", escreveu a ruiva na legenda da imagem em que aparece aproveitando um dia de praia com Stela.

Nos comentários do post, internautas demonstraram surpresa ao ver a mãe de Poliana pela primeira vez. "É sua mãe mesmo ou você está brincando? É muito nova!", questionou uma, desconfiada. "Gente! É sua irmã!", apontou outra sobre a aparência de Stela. "Lindas!", enalteceu uma fã. "Parecem irmãs! Lindezas", opinou uma usuária.