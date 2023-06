Ex-BBB Rodrigo Mussi comenta possibilidade de viver relacionamento aberto: 'Tem que ser macho'

Rio - Rodrigo Mussi, de 37 anos, detalhou como lida com relacionamentos durante sua participação no podcast "Bagaceira Chique", comandado por Luciana Gimenez, nesta quinta-feira. Na atração, o ex-BBB admitiu ser "ciumento" demais para se envolver em um relacionamento aberto e ainda comentou a possibilidade de se relacionar com uma fã.

"Tem que ser macho pra aguentar [uma relação não monogâmica]. O homem fica com 15, 20, 25 mulheres, ele se acha o galã, garanhão. A menina que ele gosta ficou com um, acabou com ele. Ele pode ficar com 50 mulheres maravilhosas, a mulher que ele gosta ficou com um, fod**, o cara não sai da cama", disse, bem-humorado.

Mussi aproveitou para ressaltar que ser ciumento não o torna possessivo, apesar de perceber que os homens ainda possuem um "machismo muito forte", que resulta em uma sensação de "posse" em relação às mulheres com quem se relacionam.

Questionado sobre os admiradores nas redes sociais, o ex-BBB admitiu que recebe nudes de homens e mulheres e ainda afirmou que não teria problema em se relacionar romanticamente com uma fã, desde que seja "interessante".