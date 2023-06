Em tratamento contra um câncer, Preta Gil anuncia volta aos palcos

Preta Gil, de 48 anos, compartilhou uma ótima notícia com os fãs no Instagram, nesta quinta-feira. A cantora, que trata um câncer no intestino, foi liberada pelos médicos para voltar aos palcos. Ela participará da turnê 'Nós A Gente' ao lado do pai, Gilberto Gil, e outros familiares.

"Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional 'Nós, A Gente' e estarei nos shows do Rio, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador com toda nossa família Gil! Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já!", escreveu ela na legenda do vídeo.



Na gravação, ela ainda comentou: "Eu estou muito feliz, mas de uma forma que eu nem sei explicar para vocês, porque eu ia ficar muito triste se eu não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show no Brasil foi minha, a gente conseguiu realizar uma turnê no ano passado pela Europa. Vai ser lindo, emocionante!".



Amigos de Preta vibraram com a notícia. "Ah…e eu estou muito feliz em ouvir isso! Te amo, Pretinha", afirmou Taís Araújo. "Que maravilha, querida", disse Mariana Ximenes. "Que notícia maravilhosa!", celebrou Cleo. "Que emoção, Tchuca! Vai ser lindão! Te amo", comentou Fernanda Paes Leme.

As apresentações no Rio acontecem no Qualistage, na Barra da Tijuca. Os ingressos para os shows desta sexta-feira e sábado estão esgotados. Para domingo, há entradas algumas disponíveis. Elas custam a partir de R$ 160. Em seguida, a família leva a turnê para Belo Horizonte (23), São Paulo (25) e Salvador (30).