Ludmilla troca beijinhos com a mulher, Brunna Gonçalves, em aeroporto do Rio

A cantora Ludmilla e mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, embarcaram em um aeroporto do Rio na noite desta quinta-feira. No Galeão, localizado na Zona Norte da cidade, as duas protagonizaram momentos de romance e trocaram alguns beijinhos. Na ocasião, elas também mostraram muito estilo.

Recentemente, Brunna contou que a relação sexual com a cantora melhorou com o passar dos anos. "No meu relacionamento, o tempo só ajudou porque a gente foi criando mais intimidade uma com a outra, fomos conhecendo mais o corpo uma da outra, o que uma gosta, o que a outra não gosta... o mood do sexo no momento, se é mais selvagem, mais amorzinho... fomos criando várias maneiras de não cair na rotina, com o uso de brinquedos e por aí vai, e muito diálogo", revelou ela, em sua rede social ao responder um fã.