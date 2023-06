Mulher de Leonardo reflete sobre dificuldades do casamento: 'Construção diária'

Rio - Poliana Rocha, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para falar sobre os desafios da vida de casada. No Instagram, a mulher do cantor Leonardo, de 59, fez uma breve reflexão sobre o casamento e ainda admitiu que não existem relacionamentos perfeitos.

"É preciso tirar da cabeça a ideia de um relacionamento perfeito, isso não existe, a única coisa que existe são duas pessoas dispostas a mudar e melhorar para ter um bom convívio com quem ama e respeita. E mesmo diante disso, ambos irão errar muitas vezes e consertar. Relacionamento é uma construção diária", dizia uma imagem compartilhada por ela nos stories.

Poliana e Leonardo estão casados há 26 anos, mas enfrentaram vários términos e polêmicas. A loira já chegou a revelar que foi traída pelo sertanejo, com quem tem Zé Felipe, de 25 anos, mas afirmou ter perdoado os episódios de infidelidade. "Fui traída, sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?", contou ela, no passado.