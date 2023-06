Ludmila Dayer comemora parceria com Fernanda Souza: 'Amiga de verdade'

Rio - Ludmila Dayer, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para enaltecer o companheirismo da amiga, Fernanda Souza, de 38. No Instagram, a loira, que foi diagnosticada com esclerose múltipla, agradeceu a colaboração da atriz na produção de seu filme, "Eu", que tem estreia prevista para 29 de junho.

"Há três anos, sentada nessa grama, com o coração transbordando de gratidão por toda a ajuda recebida, eu pedi para a Fernanda me ajudar a produzir um filme mostrando esses novos aprendizados e ferramentas que nos ajudaram tanto. Ela sem pestanejar embarcou nessa ideia porque amiga de verdade faz isso", iniciou a artista na legenda de fotos em que as duas aparecem sentadas na grama.

"O que eu ainda não tinha ideia é que esse projeto ia se tornar a minha própria cura! 'Eu' nasceu em Varginha, MG, na companhia da Max Tovar. Ela se tornou não só uma mestra, mas também uma grande parceira e amiga", pontuou ela, referindo-se também ao apoio de sua terapeuta.

"'Eu' é a junção de mãos amigas, unidas pelo amor e pela vontade de ajudar ao próximo", finalizou a atriz.