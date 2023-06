Rafaella Santos elogia o ex-namorado, Gabigol: 'É um menino muito do bem'

Irmã de Neymar, Rafaella Santos participou do "Podcats", comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, na noite desta quinta-feira. Durante a entrevista, a influenciadora digital elogiou o ex-namorado, Gabigol, jogador do Flamengo, e confirmou que está solteira.

"Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar namorando, não gosto de ficar muito tempo solteira. Eu não sou uma pessoa de ir muito em balada, shows, tal. Eu queria estar namorando, mas não estou no momento. Eu sou uma pessoa que gosta da cantada, da conquista, ligação, mensagem. Sou mais antiga", afirmou ela, que revelou as características de seu 'homem ideal'.

"Tem que ser um cara que seja muito parceiro, meu melhor amigo, depois dos meus pais e do meu irmão. Que esteja comigo sempre, que me apoie em todos as minhas decisões, meus projetos, meus sonhos. Que sonhe junto comigo", listou.

Em outro momento, os apresentadores propuseram uma brincadeira em que Rafaella daria um cartão vermelho ou verde para algumas pessoas. Ao falar sobre Gabigol, ela deu o verde e encheu o ex de elogios. "Gabriel é cartão verde, amarelo. Por mais que a gente não esteja mais junto, tenho um carinho muito grande por ele, é um menino muito do bem", começou.

"Por mais que a gente não esteja mais junto, o amor continua, o respeito. Eu acho que as pessoas esperam que a gente se odeie. É um menino que merece muito respeito, que as pessoas veem ele de uma forma que ele não é. E eu queria muito deixar claro: é um menino de coração maravilhoso. As pessoas o veem como marrento e tal, mas não. Ele é muito doce, que faz tudo pelos amigos, pela família. É um menino que eu tive muita sorte por ter na minha vida por um bom tempo e que admiro bastante", destacou.

Sexo do sobrinho

No podcast, Rafaella também palpitou sobre o sexo do segundo filho do irmão, Neymar, fruto do relacionamento do craque com Bruna Biancardi. "Já mudei de ideia várias vezes. Eu queria que fosse uma menina. Como ele já tem um menino, queremos menina. Mas agora, no momento, acho que é um menino", opinou.

Em seguida, ela contou como soube que seria titia mais uma vez. "Eu estava no prêmio que eu ia receber no Rio, meu irmão e a namorada dele me ligaram no facetime, meu pai me chamou no quarto, eu cheia de bob no cabelo, me maquiando, e eles disseram: 'Estamos grávidos'. Eu já estava nervosa do prêmio, comecei a chorar, e foi isso. Foi uma surpresa inesperada, recebi dois prêmios", comentou.