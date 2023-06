Camilla de Lucas relata pânico na hora de pegar avião: 'Comecei a ficar desesperada'

Rio - A vice-campeã do "BBB 21", Camilla de Lucas, usou as redes sociais, na quinta-feira, para desabafar sobre seu medo de viajar de avião. No Instagram, a influenciadora relatou ter passado momentos de aflição ao pegar um voo do Rio para Minas Gerais e definiu a situação como um "perrengue chique".

"Estava perdendo o medo de avião. Quando cheguei no aeroporto e vi que meu voo seria em um modelo ATR, comecei a ficar desesperada", contou ela, que acrescentou ter receio por tratar-se de um modelo pequeno, que possui hélices expostas.



Após chegar em Minas Gerais, onde terá um compromisso profissional nesta sexta-feira, Camilla comemorou: "mais um obstáculo vencido, mais um medo vencido. Fiquei com medo, sim, mas foi um voo tranquilo. É o que eu sempre digo: se deu medo, vá com medo mesmo!".

Por fim, a influencer indicou que os seguidores pesquisem os modelos das aeronaves comumente utilizadas em viagem, pois através do acesso à informação, conseguirão perder o medo de voar.