Mamãe de primeira viagem, Viih Tube desabafa: 'Cheguei no limite da exaustão'

Viih Tube, de 22 anos, desabafou com os fãs, nesta sexta-feira, através do Instagram Stories. Mamãe de primeira viagem, a influenciadora digital disse que chegou no limite de sua exaustão e relatou um 'apagão' que sofreu devido ao cansaço.

"Bom dia, gente, estou um caco, para vocês terem uma noção, nem lembro o que aconteceu, deu um apagão na minha cabeça, cheguei no limite da exaustão. Mais ou menos 1h30 da manhã, o Eli e a babá, que é um amor, perceberam que eu estava destruída, e falaram: 'A Viih não está aguentando', eu não respondia, não falava, estava esquisita", começou.

Em seguida, Viih comentou que a filha de dois meses, fruto de seu relacionamento com Eliezer, não está bem, mas ainda não conseguiu identificar a causa. "Não era fome, e aí eles disseram: 'Deixa com a gente'. Eu simplesmenete apaguei, não lembro nem de ter deitado na cama. Apaguei, acordei agora. O meu instinto de mãe diz que é alguma coisa, vou descobrir. Tenho que ser se é refluxo, ou a vacina, que soltou muito o intestino dela, mas ela conseguiu dormir bem. Agora ela acordou, mas porque era para acordar. O choro agora é de fome", concluiu.