Radialista da FM O Dia denuncia venda de cargo em escola de samba

Rio - Locutora da FM O Dia, Kelly Jorge revelou, na manhã desta sexta-feira (16), que não estará presente no desfile da Sereno de Campo Grande, em 2024, na Marquês de Sapucaí. Segundo a radialista, após cinco anos como rainha de bateria, a agremiação da Série Ouro teria vendido o cargo.

"Venho comunicar que não vou mais desfilar como rainha de bateria da Sereno de Campo Grande, em 2024, na Sapucaí, porque a diretoria decidiu vencer o posto. Eu não posso mentir que estou chateada, sim. Afinal de contas, nos últimos cinco anos eu roí o osso. Me achei merecedora de estar na Sapucaí também, comendo dessa carne", argumentou em vídeo.

Conhecida pelos cariocas como Boneka Amarela, Kelly falou sobre como recebeu a notícia. "O presidente veio me procurar pessoalmente para me informar que no dia cinco ele teria recebido uma proposta financeira, segundo ele, irrecusável. Ele já teria assinado o contrato com a nova rainha de bateria", seguiu.

A locutora informou que nunca teve contrato, mas que honrou com todos os compromissos solicitados, além de arcar com os custos que eram referentes ao cargo. A apresentadora pontuou também que negou convites de outras escolas, incluindo as do Grupo Especial, além de perder trabalhos para não conflitar com a agenda.

Kelly disse que, depois de ser informada da mudança, a agremiação ofereceu a ela o título de madrinha, apresentando a Sereno no carro abre-alas. Apesar disso, ela contou aos seguidores que decidiu recusar a oferta.

"E não é por ego, gente, mas eu resolvi agradecer a participação e negar. Eu acho que o lugar onde não me respeitam, não é para eu estar. Apesar de tudo, desejo sucesso. É o sonho de várias pessoas... era o meu também, mas fui tolhida de fazer parte da forma como eu sei que eu merecia", finalizou.

Procurada, a escola disse que não vai se posicionar sobre o assunto, focando todos os seus esforços na realização do desfile em 2024.