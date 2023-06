Estresse e suas causas é o tema do 'Globo Repórter'

Rio - Na noite desta sexta-feira (16) o "Globo Repórter" vai falar sobre causas e gatilhos que desencadeiam o estresse, seja por falta de dinheiro, medo de perder o emprego, rotinas exaustivas, além de preocupação com a saúde, com a violência ou até mesmo o excesso de exposição ao computador e ao celular. Com reportagem de Lilian Ribeiro, Aline Oliveira e Renata Ribeiro, o programa fala sobre o problema que está atingindo cada vez mais pessoas, independentemente, de idade, do gênero e da classe social.



“Esse é meu primeiro ‘Globo Repórter’! Então, só isso já tornaria o programa especial para mim. Mas, além disso, é um tema que está na vida de todo mundo. Então, não tem como não se identificar. Eu me peguei refletindo muito após cada entrevista, me perguntando: ‘Será que o celular está me deixando mais estressada? Como faço para aliviar essa ansiedade?’ Depois que eu tive um câncer de mama, a preocupação com a saúde é uma fonte de estresse, principalmente, quando vai chegando a época de exame. Eu quis dar também o meu depoimento, porque, de verdade, quando se trata de estresse, ninguém está sozinho nessa ”, contou Lilian.



A estreia teve outros desdobramentos na rotina da jornalista. “Levei tanto para a minha vida que, depois de fazer uma aula pela primeira vez numa gravação do programa, virei aluna. Tenho praticado e está sendo incrível”, comentou Lilian, que também acompanhou o estresse gerado na vida de crianças e adolescentes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, submetidos a uma rotina de violência extrema na comunidade.



Os sintomas e como tratar a síndrome de Síndrome de Burnout, distúrbio emocional gerado por conta do esgotamento profissional, também estão em pauta nesta edição. “A gente encontrou uma ex-professora de artes que trabalhou por quase 20 anos com crianças ensinando artes, trabalhando em dois turnos. A encontramos na escola na escola onde ela trabalhava, cenário onde a doença começou a se desenvolver. Quando ela entrou na sala, para dar entrevista, ela se transformou na minha frente, começou a suar frio. Peguei na mão dela, estava gelada, coração disparado, respiração ofegante. Ela estava estressada só de lembrar do excesso de trabalho”, relembra a jornalista Renata Ribeiro.

O episódio traz ainda uma pesquisa exclusiva que mostra que os problemas financeiros também tiram o sono de quase metade dos brasileiros. “Estresse é um assunto familiar para a maioria das pessoas. A vida corrida e o excesso de demandas tiram o humor, a paciência da gente, mas a preocupação com situação econômica e o endividamento também têm contribuído pra isso, afetado a saúde mental das pessoas. Não foi difícil encontrar gente com esse perfil, ou seja, que deve mais do que ganha e que ficou doente por isso. Começa com uma preocupação, depois vem o estresse, a tristeza e até a depressão. A pesquisa revela o alto grau de estresse financeiro dos brasileiros”, explica Aline Oliveira.