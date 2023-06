'Sofro há muito tempo', conta Ana Hickmann sobre varizes

Rio - Em vídeo divulgado em seu canal no Youtube, Ana Hickmann comentou o tratamento que tem realizado contra as varizes nas pernas. Aos 42 anos, a apresentadora da Record TV abriu o jogo sobre o problema hereditário, que trata desde os 15 anos, e a opção por não enfrentar uma cirurgia para resolver a situação.

"Sofro com isso há muito tempo. Muitas amigas me disseram que era apenas uma questão estética, que se trata apenas de uma marquinha desagradável. Mas é muito mais do que isso", disse. "Minha mãe passou por duas cirurgias há cerca de 30 anos. Minhas duas avós sempre sofreram muito com esse problema. A questão hereditária e genética tem um grande peso", completou.

A apresentadora mostrou o tratamento feito com aplicações de laser para evitar uma intervenção cirúrgica. Durante o vídeo, o médico de Ana Hickmann ainda acabou com um receio da loira sobre o uso de salto alto. "Isso é apenas um mito. Se você conseguir alternar o uso de sapatos, optando por modelos mais baixos, como tênis, não haverá nenhum problema."