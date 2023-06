Xande de Pilares lança segundo bloco de DVD comemorativo

Rio - O cantor Xande de Pilares lançou nesta sexta-feira (16), a segunda parte do DVD "Esse Menino Sou Eu", intitulada "Amor e Samba". Ao todo, são 13 faixas, dentre elas “Enquanto Deus Me Proteja”, regravação que conta com a participação de Zeca Pagodinho e as canções “Talvez” e “Meu Amor É Um Vício”, gravadas com Alexandre Pires.

Outra novidade neste trabalho é a sambista revelação Amanda Amado, neta da Tia Gessy, que divide com o artista a faixa “Trilha do Amor”. Também estão incluídas no álbum as músicas “Esse Menino Sou Eu”, “Seja Feliz”, “Do Jeito Que A Vida Quer”, “Aventureiro/Velocidade da Luz”, “Frasco Pequeno/Na Flor da Primavera”, “Felicidade Pede Bis/Amor dos Deuses”, “Novos Tempos/Primeira Estrela” e “Meu Oceano/Se Eu Tivesse Poder”, além da inédita “Carro Batido”.

O primeiro bloco, "Alô, Bateria", foi lançado em maio deste ano e soma 5 milhões de reproduções. O trabalho foi gravado em em fevereiro, no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio.