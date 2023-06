Jojo Todynho fala sobre racismo vivido durante blitz

Rio - Jojo Todynho confessou ter sido vítima de preconceito ao ser parada em uma blitz. De acordo com a cantora, durante a abordagem os agentes questionaram sobre os meios de possuir um carro blindado, no que afirmou ter sido uma ação velada.

"Olha o que aconteceu: blitz. Falei 'tudo certo, está tudo bem, habilitação, documento do carro, vistoria. O cara numa arrogância e eu estava de boas". Eu falava assim 'não é possível, Deus', e eu fui entregando os documentos para ele, tudo bonitinho. Eu estava voltando da academia. E ele falou 'você está dirigindo como?', e eu 'de tênis, você não está vendo?'. Dei os documentos tudo, direitinho, ele virou para mim e falou assim 'ué, mas você pode andar de carro blindado?'", relatou a artista em entrevista ao podcast comandado por Patrícia Ramos. "Olha o que aconteceu: blitz. Falei 'tudo certo, está tudo bem, habilitação, documento do carro, vistoria. O cara numa arrogância e eu estava de boas". Eu falava assim 'não é possível, Deus', e eu fui entregando os documentos para ele, tudo bonitinho. Eu estava voltando da academia. E ele falou 'você está dirigindo como?', e eu 'de tênis, você não está vendo?'. Dei os documentos tudo, direitinho, ele virou para mim e falou assim 'ué, mas você pode andar de carro blindado?'", relatou a artista em entrevista ao podcast comandado por Patrícia Ramos.

Jojo disse que respirou fundo e precisou se "espirtualizar" para responder sem ser grosseira. "Pensei 'tenho que falar de uma forma que não possa ser presa' e falei de uma forma bem arrogante: 'eu posso ter um blindado, quem não pode é você, que é assalariado'. Ele ficou sem som e sem imagem", disse a artista, que foi liberada ao questionar se estava tudo certo com o veículo.

A cantora ainda falou sobre como reage aos episódios sofridos e disse que vai reforçar as medidas tomadas, depois de ingressar na faculdade de direito, vivenciando uma nova versão. "O fato da gente ser preta e ter uma condição não isenta a gente de sofrer racismo e qualquer outro preconceito, porque as pessoas são ruins. Mas você, toda vez que tiver um ato racista, pense duas vezes em fazer comigo. Por que, meu amor, você vai odiar conhecer a nova versão de doutora Toddy. Se as pessoas já não gostavam da Jojo de antes, eles vão odiar a Jordana de agora", afirmou ela.