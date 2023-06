Sérgio Marone se assume ecossexual e internet não perdoa

Rio - Depois de admitir que se identificava como ecossexual , o ator Sérgio Marone, de 42 anos, virou meme nas redes sociais. Nesta sexta (16), o assunto divertiu a web e se tornou um dos mais comentados do Twitter.

Usuários das redes não conseguiram levar a declaração do galã a sério e desenterram uma notícia de um britânico que foi detido por fazer "sexo" com uma árvore. "É isso que penso quando alguém diz ser ecossexual", escreveu uma pessoa. Logo outros internautas começaram com as brincadeiras: "A partir de hoje sou ecossexual, só quero ver o pau Brasil do Sérgio Marone", afirmou um perfil. "Que desgraça é ecossexual? Atração por árvores?" indagou outro. "Já vou me inscrever no 'Green Peace'", afirmou um terceiro. "Relacionamento aberto com a Mãe Terra", disse mais um.

Até famosos como o youtuber Felipe Neto e a atriz Tatá Werneck comentaram o caso. "Eu li ecossexual e achei que ele tinha tesão em quem geme repetido", tuítou o mais velho dos irmãos Neto. "Dá pra ver pelo tamanho do tronco vazando", brincou a humorista.