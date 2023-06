Sasha Meneghel investe em look transparente com lingerie a mostra

Rio - Sasha Meneghel arrancou elogios nesta sexta-feira (16) ao compartilhar um carrossel de fotos no Instagram usando um look que deixou a lingerie a mostra. Aos 24 anos, a modelo e filha de Xuxa Meneghel surgiu com um vestido transparente preto com detalhes azuis.

Nos comentários, a jovem recebeu uma mensagem de Ivete Sangalo. "Aí meu Deus", escreveu a cantora, que acrescentou um coração na frase. João Figueiredo, marido de Sasha, deixou um elogio para a mulher. "Linda", disse.



Os seguidores da modelo também falaram sobre o look ousado. "Não sabia que tinha que ver a Sasha de azul até ver a Sasha de azul", brincou uma internauta. "Maravilhosa", afirmou outra. "Babando com tanta beleza", pontuou uma terceira.