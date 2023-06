Wanessa Camargo rejeitou convite para o 'BBB 22'

Rio - Wanessa Camargo confirmou em entrevista ao "The Noite", com Danilo Gentili, que foi convidada para o "Big Brother Brasil", reality show dirigido por Boninho na TV Globo. A cantora poderia estar ao lado de Arthur Aguiar, Jade Picon e Pedro Scooby, na edição de 2022, quando foi chamada pelo diretor.

“Não tive apoio de ninguém. Todo mundo: ‘não vai, não vai’. Estava querendo movimentar minha vida, sou competitiva, queria ver como eram as provas, gosto de me jogar em coisas que mudam totalmente", contou.

Ainda segundo a artista, a decisão de não ir para a casa mais vigiada do Brasil também veio devido ao momento vivido por ela, que poderia ser apontada com vilã da atração. "Aquele momento eu estava na minha vida muito jogando tudo com a barriga e sem saber que rumo você vai. Estava meio vegetal. Não fui e acabei em outro movimento de mudança. Hoje, vejo que ainda bem que eu não fui. Ou teria saído muito legal ou como uma vilã danada”, afirmou.