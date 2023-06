Andressa Urach celebra aprovação em faculdade de biomedicina

Rio - Andressa Urach anunciou em seu canal do Youtube que foi aprovada no vestibular para biomedicina. Nesta sexta-feira (16), a modelo contou que estudará em uma universidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e que desta vez pretende levar a graduação até o fim.

"Acabei de ter uma notícia maravilhosa. Passei no vestibular para biomedicina. Em agosto, vou iniciar as aulas. São aulas presenciais, em Porto Alegre. Vão ser quatro anos de muito estudo, esforço e empenho. Pretendo terminar a faculdade", afirmou.

"Tinha começado enfermagem, mas vi que não era o que eu queria e tranquei. Comecei a fazer estética e cosmética e estou quase para me formar, mas tranquei porque vi também que não era o curso que eu deveria seguir. Mas biomedicina acredito que eu vá seguir até o fim porque é uma área da beleza que eu gosto"

Lutando pela guarda do filho caçula com o ex-marido, Thiago Lopes, ela ainda comentou sobre a distância por conta da faculdade. "Aos fins de semana eu venho ver o Leonzinho. A guarda temporária está com o Thiago, e ele está muito bem cuidado", concluiu.