Fátima Bernardes apresenta painel sobre educação no Festival LED

Rio - Fátima Bernardes apostou em um look glamuroso para apresentar uma palestra no Festival LED, que teve início nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro. O evento discute o futuro da educação e a participação da global foi durante o painel "Como desenvolver habilidades para imaginar futuros?".

Com um conjunto de alfaiataria e blazer na cor vermelha, a namorada de Túlio Gadelha também investiu em sandálias de salto alto na cor prata, além de colares e anéis em tons que combinaram com o vestuário.



Luciano Huck, Regina Casé, Sandra Annenberg, Natuza Nery, Rita Batista e outros nomes da emissora também participaram das atividades realizadas. Neste sábado (17) a programação continua e tem entre os confirmados as apresentadoras Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli e Larissa Luz, a ex-BBB Tina Calamba, a chef de cozinha Bela Gil, as jornalistas Maju Coutinho, Andréia Sadi e Poliana Abritta, a economista Nathalia Arcuri, o apresentador Manoel Soares, o youtuber Felipe Castanhari,além das cantoras Urias e Majur.