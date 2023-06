Galinheiro de luxo na mansão de Nicole Bahls chama atenção da web

Rio - Nicole Bahls surpreendeu a internet nesta sexta (16) com o galinheiro chique que mantém em sua mansão. A influenciadora mostrou a construção em seus stories e explicou os cuidados que tem com os animais.

Em um anexo de sua mansão em Itaboraí, no Rio, a ex-Fazenda construiu uma pequena casa para as aves, com direito a quintal e piscina. As várias galinhas e galos da modelo vivem livremente no espaço, delimitado somente por cercas de madeira para a segurança dos animais.

Nicole contou que apesar da base da alimentação das galinhas ser uma ração feita de milho, ela tentava diversificar o cardápio das aves quando conseguia. "Elas também gostam de comer umas folhas de couve, mas estou sempre procurando opções saudáveis para as galinhas não enjoarem da alimentação."

Usuários da redes ficaram surpresos com a qualidade de vida dos animais: "Estão vivendo melhor que a gente" brincou uma pessoa. "Será que ela não quer me adotar como galinha?", indagou outra. "Nem acredito que tudo que eu queria hoje era ser uma galinha da Nicole Bahls", comentou uma terceira.