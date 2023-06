'Arrepiada', diz Gal Gadot sobre a recepção do público no 'Tudum'

São Paulo - O "Tudum", evento realizado pela Netflix em São Paulo para divulgar as novidades da plataforma de streaming, contou com a presença, nesta sexta-feira, dos atores Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt, que causaram o maior alvoroço entre os fãs quando subiram ao palco do local.

Animada com a recepção do público, Gal Gadot fez até um reels diretamente do palco. Ao ser questionada pela apresentadora Carol Moreira sobre suas expectativas para o "Tudum", Gal disse que estava ansiosa para encontrar os fãs brasileiros. "Para ser sincera, o que estava me deixando mais animada era isso. Ver quão apaixonados são os brasileiros. Fico arrepiada. Muito obrigada", disse a atriz.

Alia Bhatt conquistou o público ao arriscar algumas palavrinhas em português. "Oi, Brasil", disse. "A minha coisa favorita é isso que está acontecendo agora", completou a artista, se referindo ao carinho de seus admiradores. "Eu amo meus fãs brasileiros", garantiu Jamie Dornan.

Gal Gadot também falou sobre "Agente Stone", que tem previsão de estreia para agosto deste ano. "O filme tem os melhores ingredientes: o melhor elenco, muita ação, muito humor, drama, foi filmado em cinco localidades ao redor do mundo, está muito divertido", garantiu.

Em "Agente Stone", Gal vive Rachel Stone, uma agente secreta que é a única pessoa que pode se colocar entre uma misteriosa e poderosa organização, que busca manter a paz mundial, e a possível perda do bem mais valioso da instituição, conhecido como o Coração.