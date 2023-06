Fãs gritam 'gostoso' para Chris Hemsworth durante o 'Tudum', em São Paulo

São Paulo - O ator australiano Chris Hemsworth foi uma das principais atrações do "Tudum", evento em que a Netflix divulga as novidades da plataforma para os fãs, em São Paulo, nesta sexta-feira. O protagonista de "Resgate 2" causou uma verdadeira comoção e em determinado momento as fãs começaram a gritar "gostoso" para ele, que precisou perguntar para a apresentadora Carol Moreira o que seus admiradores estavam falando.

No palco central do evento, Hemsworth evitou dar spoilers sobre "Resgate 2", que está ainda mais estimulante que o primeiro filme, mas revelou que gravou uma cena de ação com cerca de 22 minutos em plano sequência. "É a cena mais insana de que eu já fiz parte", garantiu o ator. Ele também afirmou estar muito feliz por conhecer o Brasil e recebeu um boneco de seu personagem em "Resgate 2".

No longa, Chris Hemsworth retorna ao papel de Tyler Rake, que escapou da morte por um fio no primeiro filme e agora tem outra missão: resgatar a família de um criminoso implacável.

*A repórter viajou para São Paulo a convite da Netflix