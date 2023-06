Em retorno aos palcos, Preta Gil vai às lágrimas ao ser ovacionada

Após ser liberada pelos médicos, Preta Gil, de 48 anos, retornou aos palcos, na noite desta sexta-feira, e não escondeu sua emoção. A cantora, que trata um câncer no intestino, foi ovacionada pelo público durante um show da turnê "Nós, A Gente", em que canta ao lado dos familiares, como o pai, Gilberto Gil, e o filho, Francisco, no Qualistage, na Zona Oeste do Rio.

O público vibrou com a presença de Preta na apresentação. Ao ouvir o coro 'Preta, eu te amo', ela foi às lágrimas com tanto carinho. No show, a artista cantou um de seus maiores sucessos "Sinais de Fogo". Já durante a performance de "Vá Se Benzer", ela declarou: "Sou preta, sou gorda, sou bissexual, estou tratando um câncer e vou vencer. Estou solteira, e sou filha do imortal Gilberto Gil".

Famosos como como Regina Casé, Otávio Mülher, ex-marido de Preta, Carolina Dieckmann, Alceu Valença, Jorge Vercillo e Murilo Benício prestigiaram a cantora e sua família da plateia.