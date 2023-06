Viviane Araújo troca beijos com o marido em show de Fábio Jr.

Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão, prestigiaram o show do cantor Fábio Jr., no Ribalta, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, no maior clima de romance. O casal trocou vários beijinhos no local e mostrou muita simpatia.



Na ocasião, a atriz também tietou o dono do hit "Alma Gêmea" no camarim, momentos antes do show, e fez algumas selfies com ele. No mesmo local, Fábio trocou beijos apaixonados com a mulher, Fernanda Pascucci. Os dois estão juntos há mais de dez anos e oficializaram a união em 2016.