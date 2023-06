Chris Hemsworth revela se mantém amizade com atores de 'Os Vingadores' e elogia surfistas brasileiros

Chris Hemsworth participou do podcast "Podpah", nesta sexta-feira, para falar sobre o lançamento do filme "Resgate 2", da Netflix. Durante a entrevista, o ator, conhecido por interpretar Thor, em "Os Vingadores", disse que teve pouco tempo de conhecer o Brasil e citou uma conversa com o surfista Ítalo Ferreira.

"Eu vi lado de dentro desse estúdio e o lado de dentro do hotel, basicamente isso, estou trabalhando para caramba (risos). Eu mandei mensagem para o Ítalo Ferreira, surfista, e ele estava tentando me arrastar para uma piscina de ondas. Ele estava tentando organizar, mas infelizmente eu não tenho tempo para isso. Mas quando eu voltar da próxima vez, com certeza vou colocar na minha agenda", afirmou.

O astro também contou que conheceu o surfista Pedro Scooby. "Conheci o Pedo Scooby hoje (sexta-feira) de manhã, eu fiz uma entrevista com ele hoje, o cara é fantástico. O Gabriel Medina, o Filipe Toledo, vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, senão os melhores. E os australianos estão tentando alcançar", disse o ator, que tem admiração pelo esporte. "Surfava bastante quando era menor, futebol australiano, muai tai, boxe, e isso casa muito vem com essa tipo de filme. Mas surfe com certeza é o esporte que eu mais gosto, é o meu foco, é a minha atenção e o que eu mais gosto de fazer".

"Resgate 2"

Protagonista de "Resgate 2", o australiano comentou o desafio de gravar o filme por ter muitos planos-sequência. "O Sam [Hargrave], nosso diretor, a forma como ele filma o plano-sequência não é da maneira tradicional, com três ou quatro câmeras, onde você tem vários pontos de cortes. Vários pontos do filme, principalmente aquele que tem 22 minutos de duração, é uma série de diferentes tomadas que estão coladas juntas para parecer que é uma tomada só, então não dá para você se esconder muito atrás da edição e dos ângulos da câmera, sabe? Tem que ser bem feito e é exaustivo. São várias sequências de lutas longas. A gente começa da prisão, tem 400 extras naquela tomada, eu estou pegando fogo, tem coisa explodindo para todo lado, daí a gente começa uma perseguição de carro e aí entramos numa cena de trem, onde tem um helicóptero que pousa em cima do trem".

Sobre a cena do helicóptero, Cris expõe uma curiosidade: "É tudo verdade, tudo filmado em câmera. Não tem nada de efeito especial, de chroma key, nunca foi feito dessa forma em tela antes. E a reação que vocês tiveram, isso dá para o público uma experiência mais imersiva, espontânea, e cheia de adrenalina".

O australiano ainda revela que se doou muito para o filme e que tem muito dele em seu personagem. "95% das cenas de ação desse filme são feitas por mim mesmo. Eu prefiro fazer, o máximo que eu consigo eu prefiro fazer, mas muitas vezes não é necessário. Aí eu estou fazendo uma cena de ação, aí coloco um dublês para fazer simultaneamente, mas para esse filme a gente queria que tivesse uma sensação específica. Eu precisava estar lá na linha de frente. Então foi a experiência mais imersiva que eu já tive, a coisa mais exaustiva que eu já fiz na minha vida. Mas como vocês falaram, muito de você está lá presente. A gente gosta de estar ali. E isso faz parte da alegria do trabalho, é uma coisa mais pessoal para você e que se conecta com o público".



Amizade com atores de 'Os Vingadores'

Chris interpreta Thor desde 2011 e já participou de vários filmes de "Os Vingadores". Apesar de o último longa da franquia, "Vingadores: Ultimato", ter estreado em 2019, o ator diz que mantém a amizade com os outros astros do elenco.

"A gente estava em um momento de ascensão em nossas carreiras, recebendo uma segunda chance, estávamos em uma posição muito única. E para a franquia ter estourado, acima de quaisquer expectativas, se tornou a maior franquia da história do cinema, ninguém imaginava isso, ninguém sonhava isso. E aí a gente passou por anos fazendo esses filmes, um período de dez, onze anos, foi como voltar para o colégio. Você chega muito próximo das pessoas. No final, lembro que na coletiva de imprensa, no último filme de “Vingadores”, estávamos apertando a mão, nos despedindo, e nos perguntando se iríamos nos ver de novo, como se fosse na escola", relembrou.