Sidney Magal relembra susto em show em entrevista ao 'Fantástico'

"Eu fiquei muito assustado. Será que eu vou embora assim? E é uma coisa que eu pedi sempre a Deus. Não quero morrer no palco, apesar de amar o palco, mas para mim é um lugar de energia, de alegria", disse o cantor para a repórter Giuliana Girardi.

Depois do susto, Sidney contou que deseja voltar aos palcos no fim do mês de julho. "Acredito que não vá ter que adiar nem cancelar, porque estou me sentindo já muito bem disposto para tudo. Estou vendo que não vai ter problema", destaca ele, que na véspera de completar 73 anos, também vai falar sobre a expectativa para a exposição “Sidney Magal – Muito mais que um amante latino”, que ficará disponível para o público entre 20 e 29 de junho, no Centro Cultural Correios, em São Paulo, para comemorar os mais de 50 anos de carreira.

Além da entrevista com o artista, o "Fantástico" também traz uma reportagem especial de Álvaro Pereira Jr. sobre o Alzheimer. Além de ouvir os maiores especialistas sobre o tema, o material mostra o que dizem os mais recentes estudos sobre a doença e entrevista a autora britânica Wendy Mitchell, de 67 anos, que foi diagnosticada precocemente e já tem duas obras publicadas sobre a síndrome que leva à perda cognitiva, sendo a última delas lançada em abril deste ano, intitulada de "O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência".