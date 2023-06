Heloisa Périssé recorda conselho de Ana Maria Braga em processo de cura do câncer: 'Me ajudou muito'

Heloísa Périssé recordou sua luta contra o câncer nas glândulas salivares, descoberto em 2019, em entrevista a Ronnie Von, no "Manhã do Ronnie", da RedeTV!, nesta sexta-feira. A atriz, que se submeteu a cinco sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia, contou que recebeu um conselho de Ana Maria Braga na época de seu tratamento que a ajudou muito.

"Eu conversei com a Ana Maria Braga, e ela falou para mim: 'aciona os seus soldadinhos'. Eu achei muito interessante, ela talvez não tenha noção do quanto me ajudou. Eu realmente acionei os meus soldadinhos nesse processo de cura", disse Heloísa se referindo ao seu sistema imunológico.

Mesmo após o diagnóstico de câncer, Périssé disse que sua relação com Deus não foi modificada, já que sempre teve muita fé. "Muitas pessoas perguntam se eu passei a ter mais fé depois disso, e eu falo que não. A fé sempre faz parte da minha vida. É o meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Eu diria que esse laço foi estreitado, no sentido de dizer que confirmei tudo aquilo que sentia".

Na entrevista, a artista também falou sobre seu tratamento contra a doença e a relação com o corpo. "Fiz um tratamento violento. Depois da minha primeira quimioterapia, quando cheguei em casa, fiz uma hora de esteira e 40 minutos de musculação. Meu médico quase me matou. No outro dia, percebi que não podia".



Veja o vídeo: