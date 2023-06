Laura Cardoso participa do 'É de Casa' e internautas reagem: 'Patrimônio da TV'

Rio - Laura Cardoso, de 95 anos, concedeu uma entrevista pra lá de especial para Maria Beltrão, exibida no "É de Casa", neste sábado. A veterana da TV recebeu a apresentadora em sua casa e relembrou seus personagens mais marcantes da carreira. "Eu nunca disse não (para um personagem), faria todos!".

As duas também falaram sobre a reexibição de "Mulheres de Areia", da TV Globo, após 30 anos. No folhetim de Ivani Ribeiro, Laura interpretou Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Gloria Pires. Uma das cenas mais marcantes da trama é quando Raquel morre. "Me emociono até hoje, tive muita sorte na minha carreira com os papéis que me deram", destaca.

Em outro momento, Maria mostrou muita empolgação ao recordar que Laura emprestou sua voz a personagem Betty, mulher de Barney, no desenho "Os Flintstones"."Sua Betty abalou minha infância inteira," comentou. "Fiz com maior prazer, maior boa vontade. Desenho lindo", disse a atriz.

Na entrevista, Laura também revelou que é perfeccionista e estudiosa. "Eu quero fazer as coisas perfeitas. Estou sempre estudando muito, lendo muito. No começo (da carreira) é uma escuridão. É muito difícil," revela ela, que vibrou ao ganhar um chocolate de presente de Beltrão: "Sou chocólatra de internar, maravilhoso!".

A participação de Laura no 'É de Casa' agradou os internautas. O nome da atriz chegou a ficar entre os assuntos mais comentados desta manhã. "Diva da nossa cultura", comentou um usuário do Twitter. "Laura Cardoso é um cristalzinho, essa simpatia dela me deixa toda desmontada, me quebra. Que mulher maravilhosa", elogiou outro.

Confira:

