Solange Frazão confirma que sentiu terremoto em sua casa

Rio - O terremoto registrado no litoral de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (16), assustou a apresentadora Solange Frazão. Ao perceber a movimentação de seu quarto, Solange correu para pedir ajuda à mãe e ao seu filho.

Frazão relatou em suas redes sociais que ficou nervosa com a possibilidade de ocorrer algo grave. O epicentro dos registros foram as cidades de Miracatu, Iguape e Itariri, conforme o Centro de Cismologia da Universidade de São Paulo.

"Sempre aprendemos algo com as inseguranças. A primeira coisa que fiz foi correr atrás do meu filho e da minha mãe. O chão tremeu, que susto! Nunca tinha passado por nada parecido. É uma sensação de impotência muito grande e em três segundos passam mil coisas na cabeça que é difícil poder raciocinar. Graças a Deus não passou se um susto", disse.

Ainda segundo Solange, a mãe e seu filho não sentiram nada, pois estavam de pé na casa. A musa fitness mexia em um computador, em cima da cama, quando se deu conta do terremoto.

"Estava aqui na minha cama e de repente ela tremeu, fez um barulho. Vim ver se era algum gatinho, olhei aqui e lá fora, e disse para o meu filho: 'eu acho que tremeu o chão'. O chão tremeu, sim. Senti no meu quarto. Meu filho achou que eu estava tendo vertigens, vocês acreditam? Que susto", afirmou, em vídeo publicado no Instagram.