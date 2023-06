Amanda Meirelles e Cara de Sapato jantam juntos em São Paulo: 'Estava com saudade'

Amanda Meirelles e Antonio Cara de Sapato jantaram juntinhos em um bar de São Paulo, na noite desta sexta-feira. Os ex-BBBs compartilharam alguns momentos do encontro com os seguidores através do Instagram Stories. "Estava com saudade do Sapatinho", comentou a campeã da última edição do reality global, em um vídeo onde aparece ao lado do lutador.

Na ocasião, os dois estavam acompanhados de alguns amigos, entre eles, os ex-BBBs Larissa Santos e Rodrigo Mussi, que trocaram beijos no São João da Thay, no início deste mês.



Não demorou muito para os admiradores de Amanda e Sapato voltarem a torcer por um romance entre eles. "Eles foram feitos um para o outro, sim. Encontro de almas", comentou um usuário do Twitter.

Confia abaixo:

eu sabia que não estava louco… eles foram feitos um para o outro SIM. ENCONTRO DE ALMAS pic.twitter.com/U4s6NfsZsY — pedro stockes (@pedrocomentts) June 17, 2023

BORA AMANDA E SAPATO, AGORA QUERO UMA FOTO SE BEIJANDOpic.twitter.com/n5jy7BViNX — gabi (@ifollowdocshoe) June 17, 2023

acho que esse antonio cara de sapato fica feliz perto da amanda. mas é só um achismo meu pic.twitter.com/sVY87WDpYt — let MUITO feliz com junho (@ittuiteira) June 17, 2023

MEU AMIGO ACABOU DE ME PERGUNTAR SE EU ACHO QUE O CARA DE SAPATO E A AMANDA TÃO FICANDO ELE NÃO SABE QUE EU SOU DOCSHOE MEU DEUS EU VOU PODER SAIR DO ARMÁRIO PRA MAIS UM AMIGO — rafaela (@swagnines) June 17, 2023

Shippo demais — Franzinhaa (@furlan_francine) June 17, 2023