Rei Charles III participa de cerimônia antecipada para comemorar o aniversário do rei

Rio - Uma das comemorações mais tradicionais do Reino Unido, marca a celebração do aniversário anual do soberano Rei Charles III, neste sábado (17). O curioso é que o desfile acontece em junho, cinco meses antes da real data em que o monarca nasceu, em 14 de novembro.

O cortejo que é promovido há mais de 260 anos, teve origem no reinado de George II, que mesmo nascido em 30 de outubro, preferia o começo da temporada de verão para celebrar. Apesar de já ter participado do evento desde a infância, acompanhando o avô George VI e a mãe, a rainha Elizabeth, essa é a primeira vez que Charles será homenageado.

O rei completa 75 anos em novembro e recebeu o apoio da família na manhã deste sábado, ao deixar o Palácio de Buckingham em procissão, por volta das 10h30, segudio pelo filho William, herdeiro do trono, seu irmão, o príncipe Edward e a irmã, Princesa Anne. Todos saíram a cavalo.

A cerimônia é transmitida pela televisão e atrai milhares de admiradores locais todos os anos, além de mobilizar 1,4 mil militares, 400 músicos e 200 cavalos para a marcha, organizada na praça Horse Guards Parade, no centro da capital.