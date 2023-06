Rodrigo Hilbert constrói churrasqueira no 'É de Casa' e web reage

Rio - Rodrigo Hilbert provou mais uma vez que é um profissional multitalentos durante o quadro "Tempero de Família", exibido no "É de Casa", deste sábado (17), na TV Globo. O marido de Fernanda Lima e apresentador, aproveitou a edição para construir a sua própria churrasqueira, com o apoio do irmão Tatai, que deu suporte para a elaboração da estrutura desde o zero.

O objetivo foi utilizar o acessório para preparar a receita escolhida, um prato típico turco que usa bastante tempero e se chama Kebab. As habilidades do ator deixaram a internet babando e uma série de comentários repercutiram nas redes sociais.

Confira algumas das reações dos internautas:

O Rodrigo Hilbert tá fazendo um espetinho de kebab no É de Casa, mas antes ele fez a churrasqueira (e nem é meme, ele fez mesmo) — Flamenguista prestes a coringar (@biasmaia) June 17, 2023

@RodrigoHilbert faz a churrasqueira,

Mói a carne, prepara a comida! Bem

Aventurada a @FernandaLimaBah !!!!!!Isso que é assoviar e chupar cana ao mesmo tempo!

E a única preocupação dele é não sujar a camisa nova! Arrasou!!!!!!#rodrigohilbert #fernandalima — patioliveirasantos (@patypaixxao) June 17, 2023

O Rodrigo Hilbert FAZENDO uma churrasqueira e depois cozinhando é simplesmente perfeito gente, Fernanda Lima, você sabe que venceu — biscoitinho da sorte (@fernandaheloo) June 17, 2023

Rodrigo Hilbert construíu uma churrasqueira só pra fazer um churrasquinho de carne moída e aspargos Kkkkkkkk

Genteeee — TAINÃ (@T4IN44) June 17, 2023