Rio - Mariana Goldfarb aproveitou a manhã deste sábado (17) para passear com as amigas pela Zona Sul do Rio. A ex-mulher do ator Cauã Reymond, tem sido vista com frequência pela região, desde que anunciou a separação do artista.

A apresentadora se reuniu em um bate-papo, onde colocou a conversa em dia, caminhando pelas redondezas do bairro.

Discreta, Mari tem mantido sua vida em segredo, não entrando em detalhes sobre questões pessoais após o fim do casamento.