Juliette mostra curvas definidas em viagem pela Grécia

Rio - Juliette aproveitou este sábado (17) para compartilhar com os seguidores, registros de sua viagem com Anitta, Jade Picon, Marina Sena e mais amigas. A cantora está na Grécia, onde as famosas aproveitam um período de férias.

"Queria ficar aqui para sempre, mas não posso, pois não nasci herdeira. Tenho uma música para lançar dia 22", disse Anitta em um vídeo divulgado nas redes sociais, se referindo à Funk Rave, primeira música solo após o fim do contrato com a Warner Music.

Na área externa, a rainha dos cactos apostou em um biquíni e saia com estampa, além de exibir as madeixas soltas. A campeã do 'BBB 21' também exibiu o tanquinho sarado e conquistou elogios de fãs. Além das cantoras e da atriz que participou recentemente de uma novela na Globo, Lexa e MC Guimê, também passaram pela viagem.

As duas também apareceram juntas durante um almoço, onde Anitta e Juliette dançaram juntas, ao som de uma versão em remix, de "Envolver", cantada pela carioca.