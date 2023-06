Ludmilla afirma que foi vista por Beyoncé após usar vestido igual ao da cantora em show

Rio - Ludmilla, de 28 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para contar aos seguidores que foi notada por uma de suas maiores ídolas, Beyoncé. A funkeira está em Amsterdã, na Holanda, para aproveitar mais um show da Renaissance Tour e optou por um figurino quase idêntico ao utilizado pela cantora norte-americana em uma das apresentações.

"Show da Bey com o vestido da Bey!", avisou Ludmilla ao publicar um clique em que aparecia do lado de fora do estádio. Quando foi notada pela artista, a brasileira não segurou a alegria e se emocionou no Twitter. "A Bey acabou de apontar pra mim por causa do vestido!", celebrou.

A roupa, que possui uma estampa holográfica, foi feita especialmente para Beyoncé pelo estilista David Koma. O modelo similar, adquirido pela funkeira, custa 2,15 mil libras, ou seja, cerca de R$ 13 mil na cotação atual.