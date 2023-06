Anitta fala sobre perrengue enfrentado em balada durante viagem à Grécia

Rio - Anitta, de 30 anos, usou as redes sociais, na sexta-feira, para relatar um perrengue enfrentado na balada durante sua viagem à Grécia. No Instagram, a cantora, que tem passado as férias ao lado de Juliette, Jade Picon e outras amigas, afirmou que os fumantes do país não se importam em fumar dentro de ambientes fechados, o que afetou sua alergia.

"As pessoas fumam na sua cara e fod*-se. Eu sou alérgica à fumaça, minha garganta está toda fodid*", lamentou a dona do hit "Envolver" através dos stories.

Em seguida, a artista deu alguns detalhes sobre suas idas às baladas gregas. "Só estava tocando música eletrônica. Mas, quando eu chego lá, os DJs me reconhecem e começam a tocar música tipo reggaeaton, para balançar a 'raba'", contou.

"Pena que eu tenho que voltar a trabalhar, tenho uma música para lançar dia 22. Por mim, eu abandonava tudo e ficava aqui para sempre. Mas eu não nasci herdeira", concluiu Anitta sobre o período de férias.