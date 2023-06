Grávida, MC Mirella exibe barriguinha ao dançar funk na web

Rio - MC Mirella, de 25 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para exibir a barriguinha de grávida em um vídeo. No Instagram, a funkeira, que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o dançarino Dynho Alves, apareceu dançando a música "Balança o Ombrinho" e mostrou todo o talento ao fazer os passinhos.

Mirella, que anunciou a gravidez há um mês, enfrentou um susto no final de maio. Após um show, a cantora bateu a barriga em um ferro e precisou ir ao hospital.

"Bati a barriga em um ferro. Doeu muito, senti cólicas e fui correndo para o hospital no meio da madrugada, às 4 da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show", disse ela, que na ocasião, foi medicada e tranquilizada pelos médicos ao saber que não havia acontecido nada com o bebê.