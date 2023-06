Jota Quest homenageia Rita Lee durante gravação de DVD em Porto Alegre

Com cerca de 30 mil pessoas na plateia, o Jota Quest gravou o DVD "Jota25", em celebração aos 25 anos de carreira, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite deste sábado. A apresentação contou a participação dos cantores Vitor Kley, Rael e Beto Lee, filho de Rita Lee, que morreu aos 75 anos, vítima de câncer, no mês passado. A Rainha do Rock Brasileiro, inclusive, foi homenageada no show.

Para o repertório, o grupo, composto por Rogério Flausino (vocal/ violão), Marco Túlio Lara (guitarra), Márcio Buzelin (teclados), PJ (baixo) e Paulinho Fonseca (bateria), selecionou grandes sucessos, como "Do Seu lado", "Na Moral", "Encontrar Alguém" e "Além do Horizonte".



Para tornar a apresentação ainda mais especial, a noite seguiu com três convidados. Vitor Kley entrou em "O Sol", Beto Lee participou de bela e emocionante homenagem à rainha Rita Lee em "Mania de Você e Rael subiu ao palco durante a nova composição "A Voz do Coração".



"Acabamos de viver uma das experiências mais especiais das nossas vida! Não só da vida da banda, mas da vida de cada integrante do Jota Quest. Este foi o nosso maior show da carreira! Um estádio, só pra nós! Desde o começo queríamos que fosse uma experiência maravilhosa, em que a gente pudesse dividir e se divertir junto com o público e acredito que conseguimos. A gente ganhou esse presentaço da vida e só temos que agradecer eternamente a galera de Porto Alegre e a todos que assistiram. Mais uma vez, vocês entraram para a nossa história. Estamos muito felizes, contentes e agradecidos demais. Parece que foi um sonho, mas foi a mais pura realidade! Valeu, Beira-Rio!”, declarou Rogério Flausino.