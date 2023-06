Pocah e Rebecca rebolam muito durante apresentação no Rio

Rio - Pocah e Rebecca foram as atrações do evento "Festa Blackout 13 anos", voltado para a comunidade LGBTQIA+, que rolou na Quadra da Unidos da Tijuca, no Santo Cristo, na madrugada deste domingo. Em apresentações individuais, as cantoras empolgaram o público ao som de seus maiores sucessos. Com looks coladinhos, elas também exibiram o corpão em forma e dançaram muito em cima do palco.

Em seu show, Rebecca cantou o single "AEIOU" recém-lançado, em parceria com Pablo Vittar e Vivi. "Foi o primeiro show que cantei a música. Queria sentir a recepção da galera. Essa parceria com a Pablo e a Vivi era algo que eu já queria há muito tempo. Estou bastante feliz com o resultado", diz a artista, que se prepara para lançar seu primeiro álbum.

A cantora também recordou um fato curioso. "Fui dançarina da Pocah quando ela ainda era a MC Pocahontas e acompanhei a gestação dela de perto. Minha filha vive ligando pra ela, acredita? As pessoas perguntam se vamos fazer parceria porque somos amigas, mas não temos nada planejado", destaca.

Pocah também vibrou com sua apresentação e disse que teve a chance de retornar às suas raízes. "Eu já cantei muitas vezes aqui na Unidos da Tijuca e hoje foi dia de energia boa. A minha conexão com a comunidade LGBTQIA+ não é de hoje, vem de muitos anos e, aqui, eu pude reencontrar meus amigos. É legal que me conecta com a minha essência. É muito gostoso para eu me apresentar não só como artista, mas como Viviane", garante.