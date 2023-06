Luciano Huck recebe Luan Santana no 'Domingão'

Luan Santana é uma das grandes atrações do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo. O cantor de 32 anos celebra seu retorno ao programa, fala sobre a gravação de seu último DVD em Belo Horizonte e canta seus sucessos no palco.

"Eu me sinto muito em casa por aqui, participei da estreia do 'Domingão com Huck' e agora estou de volta com tanta coisa boa acontecendo e o sucesso do ‘Luan City 2.0’, que gravamos lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Depois de 16 anos de carreira, é muito especial”, comemora o artista.

Luciano Huck também recebe Simone Mendes na atração. "Vou aproveitar pra cantar ‘Ai Gostoso’, que lancei aqui em primeira mão. É uma alegria muito grande voltar, agora com a minha música estourada, e ainda dividir o palco com o Luan", diz ela.

A sertaneja se junta a Barbara Reis, protagonista de "Terra e Paixão", Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha para avaliar as apresentações dos participantes da "Dança dos Famosos". Entrando na reta final da competição, Belo, Rafa Kalimann, Carla Diaz, Priscila Fantin e Bruno Cabrerizo vão dançar valsa.