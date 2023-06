Maiara mostra aliança e elogia namorado durante show: 'Rodrigo Hilbert do sertanejo'

Maiara, dupla de Maraisa, não faz mais questão de esconder o namoro com o cantor Matheus Gabriel. A cantora mostrou a aliança que ganhou do amado durante um show em São Paulo, neste fim de semana, e fez vários elogios a ele. No entanto, a artista foi surpreendida com o comentário de uma fã sobre o acessório.

"Joga fora, joga fora. Você é dos fãs", disse um admirador da artista. A sertaneja não ficou calada. "Eu não vou jogar fora essa aliança, vai ficar para o resto da vida. Vocês querem ver o vídeo? Ele [Matheus] que fez a aliança, é real. Ele é o 'Rodrigo Hilbert do sertanejo'", comentou.

Em seguida, Maiara relembrou uma fala do amado. "Ele disse: fiz sua aliança, você imagina quando eu fizer sua casa. Ele é cantor, ourives e engenheiro civil", brincou. Irmã da cantora, Maraisa não perdeu a oportunidade e debochou: "E você é burra de fazer propaganda".

Neste domingo, Maiara publicou um vídeo ao lado de Matheus em um carro. Nas imagens, ela aparece ganhando carinhos do cantor. Antes de Matheus, a cantora viveu um relacionamento ioiô com o sertanejo Fernando Zor. Os dois estavam juntos desde 2019, entre muitas idas e vindas.

Veja o vídeo: