Juliette ameaça divulgar música nova de Anitta

Rio - Anitta usou as redes sociais, na manhã deste domingo (18), para falar mais uma vez sobre seu novo álbum, o primeiro desde que saiu da Warner Music. Com previsão de lançar uma faixa na próxima quinta-feira (22), a cantora disse que não poderia publicar vídeos em que estava bêbada na Grécia ao lado de Juliette, pois a amiga aprendeu as letras das músicas novas e estava cantando em voz alta, nas imagens capturadas durante a madrugada.

"Eu queria postar o vídeo da gente bêbada ontem na rua, mas esse pedaço de rapariga ficou cantando minha música nova. Porque agora eu estou na fase de escutar as músicas do álbum e aí a rapariga decorou todas as músicas, tem as favoritas dela e agora não para de cantar", disse a poderosa ao lado da campeã do 'BBB 21'.

A artista, que administra a carreira da ex-participante do reality, ainda brincou dizendo que não sabe a data de lançamento e que a amiga queria a atrapalhar a divulgação. A rainha dos cactos rebateu afirmando que queria duzentos euros para não publicar um vídeo cantando.

"Em todos os vídeos ela está o que? Cantando minha música nova que não foi lançada e eu nem sei quando será", soltou Anitta. "E se eu quiser, vou fazer um vídeo cantando a música, oh. Duzentos euros para eu não cantar", rebateu Juliette.

Minutos depois, a carioca divulgou os vídeos, mas optou por mutar o áudio do conteúdo gravado em Mykonos, na Grécia.