Angélica e Luciano Huck curtem fim de semana na praia

Rio - Angélica aproveitou o sábado (17) ao lado do marido, Luciano Huck, em uma praia deserta para fugir da rotina. A apresentadora divulgou em suas redes sociais, alguns registros de momentos de lazer com alguns livros e banho de sol, para relaxar durante o fim de semana.



"Um pouco de uma semana de amor! Paz e gratidão", escreveu a loira que exibiu o rosto sem maquiagem, além de mostrar registros em uma sala de musculação, no local onde estava hospedada.

Seguidores se impressionaram com a beleza dos cliques e questionaram em que local os dois estavam. "Só eu queria saber onde é?", questionou uma internauta. "Que praia linda, onde fica?", comentou outra. "Eu arriscaria Trancoso", complementou uma terceira.

A artista ainda divulgou uma foto em que aparece de mãos dadas com o apresentador do "Domingão", além de mostrar Huck em um momento descontraído, dentro da piscina. O companheiro também flagrou Angélica, enquanto ela caminhava próximo ao atrativo de lazer.

Fora da televisão, a mãe de Eva, Joaquim e Benício, faz uma aparição especial em breve na segunda temporada do seriado "Família Paraíso", protagonizada por Leandro Hassum e Cacau Protásio.