De biquíni fio-dental, Sabrina Sato esbanja beleza e boa forma

Sabrina Sato, 42 anos, exibiu as curvas perfeitas no Instagram Stories, neste sábado. A apresentadora não se importou com as baixas temperaturas de São Paulo e mostrou detalhes do biquíni que ganhou de Gabriela Versiani. Com um modelo fio-dental, a artista o corpo sarado e o bumbum redondinho.

Logo depois, ela mostrou que para manter o corpão em forma é preciso suar a camisa. Sabrina se exercitou na varanda de seu apartamento, que tem uma vista privilegiada. A apresentadora esbanjou disposição em um aparelho simulador de escadas.