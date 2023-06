Eliana e equipe chegam em Israel para gravação

Rio - Eliana desembarcou neste domingo (18) em Israel, para gravar uma reportagem especial para o programa que leva seu nome, no SBT. Ao chegar em Tel Aviv e se instalar em um hotel, a apresentadora posou com a equipe em um brinde especial, comemorando a viagem para mais uma produção internacional, que será exibida na atração da loira.

"Israel!!! Foram muitas horas de viagem mas chegamos animados para levar pro Brasil este país repleto de história, beleza natural e modernidade. Bora trabalhar!! Saúde", escreveu a contratada da emissora paulista.

A principal mulher da TV brasileira aos domingos, ainda mostrou detalhes do vôo e do quarto onde está hospedada, além de compartilhar um registro mais próximo do brinde.